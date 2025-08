Justin Timberlake ha la malattia di Lyme | Inesorabilmente debilitante

Justin Timberlake ha contratto la malattia di Lyme. L’artista 44enne ed ex leader degli Nsync ne ha parlato in un post su Instagram per celebrare la conclusione del suo Forget Tomorrow Tour, portato anche in Italia e conclusosi il 30 luglio in Turchia. «Non ve lo dico per farvi sentire male per me, ma per far luce su ciò che ho dovuto affrontare dietro le quinte», ha spiegato la popstar. «Chi ha sofferto di questa malattia o conosce qualcuno che l’ha vissuta, sa che conviverci può essere inesorabilmente debilitante, fisicamente e mentalmente». Causata dal batterio Borrelia burgdorferi che infetta le zecche Ixodes, che la trasmettono all’uomo, può provocare sintomi simil-influenzali, ma anche problemi neurologici e dolori articolari. 🔗 Leggi su Lettera43.it

