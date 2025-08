Justin Timberlake finisce il tour e rivela | Ho la malattia di Lyme

Justin Timberlake ha rivelato via social di avere la malattia di Lyme, una patologia originata da un batterio spiraliforme, la Borrelia burgdorferi, che viene trasmessa dalle zecche e che causa, tra le altre cose, dolori muscolari e articolari, mal di testa cronico, rigiditĂ del collo, spossatezza e febbre. Justin Timberlake ha la malattia di Lyme, l’annuncio su Instagram. L’artista ha voluto condividere la notizia al termine del tour mondiale Forget Tomorrow, con un lungo post in cui ha voluto indirettamente gettare acqua sul fuoco delle polemiche dopo alcuni concerti in cui i fan avevano contestato proprio i suoi livelli di energia sul palco. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Justin Timberlake finisce il tour e rivela: «Ho la malattia di Lyme»

