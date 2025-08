Jujutsu Kaisen il regista al lavoro per uno speciale sulla serie Disney+ di Undead Unluck

Undead Unluck rientra in scena con uno speciale di un'ora firmato direttamente dal suo autore, sotto la regia di Sung-hoo Park e con una nuova casa di produzione. Dopo una lunga pausa, il caos soprannaturale e l'humour dissacrante di Undead Unluck stanno per ritornare sullo schermo. Non si tratta però di una semplice continuazione: ad attenderci è uno speciale inedito, ideato dallo stesso creatore del manga e diretto da un nome che gli appassionati di anime conoscono molto bene: Sung-hoo Park, regista della prima stagione di Jujutsu Kaisen e di Ninja Kamui. E c'è un cambio importante dietro le quinte. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Jujutsu Kaisen, il regista al lavoro per uno speciale sulla serie Disney+ di Undead Unluck

In questa notizia si parla di: speciale - undead - unluck - jujutsu

