Jugovic crede in Koopmeiners | La Juve ha un tuttocampista spingerei forte sul suo rilancio Poi sentenzia sul futuro di Vlahovic

Jugovic crede in Koopmeiners e lancia il centrocampista della Juve con queste parole: tutte le dichiarazioni. L’ex calciatore della Juve Jugovic è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport per analizzare il momento dei bianconeri in vista della nuova stagione soffermandosi, soprattutto, sul futuro di alcuni giocatori come Vlahovic, Koopmeiners, Yildiz e Kolo Muani. CENTROCAMPO – «Tonali è completo, ma non so quanto sia possibile arrivare a un giocatore della Premier in questo momento storico. lo punterei su un altro nome.La Juventus ha in casa un tuttocampista come Koopmeners, un anno la acquistato per più di 50 milioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

