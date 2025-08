Jovanotti a tavola nella Cittadella | Rondine è un’eccellenza italiana L’incontro con i ragazzi delle guerre

"La vertigine non è paura di cadere ma voglia di volare": Lorenzo Jovanotti si tuffa, senza paura e senza vertigine, tra i ragazzi di Rondine. Lo fa con la curiositĂ della passione, si affaccia nel borgo d’estate, accolto dai ragazzi del quarto anno liceale e da quelli di tutto il mondo che qui provano a superare le ferite e la guerra che hanno tra le loro case. "Franco Vaccari mi ha invitato e io sono andato" racconta in serata su Instagram, postando in punta di piedi alcune foto della giornata. Non si accontenta della superficie, va a fondo parlando con i ragazzi: davanti alla scuola, a tavola, in un pomeriggio di sogni e di progetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

