Jim Jarmusch torna a Venezia con un film silenzioso e corale | È un anti-action

Il regista è pronto a tornare al festival lagunare con il suo nuovo lungometraggio dal titolo Father Mother Sister Brother. Jim Jarmusch sarà una delle star principali della prossima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Il regista di Solo gli amanti sopravvivono ha lavorato come regista e autore del film i cui diritti sono già stati acquistati da Mubi. Jarmusch è stato intervistato sul suo nuovo progetto che presenterà in Italia e ha cercato di definire meglio ciò che gli spettatori potranno aspettarsi davanti allo schermo. L'anti-film d'azione di Jim Jarmusch ambientato in luoghi diversi "Father Mother Sister Brother è una sorta di anti-film d'azione" ha dichiarato Jarmusch "il suo stile sottile e quieto è costruito con cura per permettere .

