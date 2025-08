Altro lutto nel mondo della musica italiana: è morto il rapper romano Jesto, al secolo Justin Rossi Yamanouchi. L'artista avrebbe compiuto 41 anni il prossimo 25 novembre ed era figlio d'arte: suo padre era infatti il cantautore romano Stefano Rosso, scomparso nel 2008, e della annunciatrice Rai Teresa Piazza. A dare la notizia è stato il fratello maggiore dell'artista, Hyst, con un post pubblicato su Instagram. Le cause non sono ancora state rivelate. "Nella notte del 31 di luglio ci lascia Justin Jesto Rossi Yamanouchi. Astro del rap italiano e uomo di immensa levatura spirituale. Non si dica che lascia il vuoto, perché non è così". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Jesto, morto il rapper romano a soli 40 anni. Il lutto travolge anche Fedez