Il derby più atteso proprio all’ultima giornata di andata, in pieno periodo natalizio. Sono stati comunicati ieri dalla Lega Pallacanestro i calendari del torneo di serie B Nazionale, che inizierà il 21 settembre. Quest’anno un derby regionale in più grazie alla presenza, oltre che delle ormai fedelissime General Contractor Jesi e Ristopro Fabriano, pure del neopromosso Loreto Pesaro ma è chiaro che il derby più sentito sarà quello tra Jesi e Fabriano, una classica anche in A2 già negli anni Novanta: e stavolta per gustarsela bisognerà attendere fino al 28 dicembre perché il sorteggio ha messo di fronte (a Jesi) General Contractor e Ristopro proprio in quella data, nell’ultima di andata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Jesi e Fabriano, il derby nelle feste natalizie