Jelly Roll rivela un infortunio | Questa storia che ‘il wrestling è finto’ deve finire

Jelly Roll ha dedicato anima e corpo nell’allenamento per il suo debutto in WWE, ma forse ha un po’ esagerato: durante la prima settimana di allenamento, il cantante ha riportato una frattura al mignolo. Intervistato da ESPN, Jelly Roll ha parlato della sfida più grande che ha dovuto affrontare nel mondo del wrestling: la fatica fisica. E non ha usato mezzi termini per sfatare il solito cliché del wrestling “finto”. “ La parte fisica. Amico, ascolta: tutta questa storia che ‘il wrestling è finto’ deve finire. Non c’è niente di finto nel cadere su un pannello di legno davanti a 60.000 persone. O nel ribaltarsi sopra una corda d’acciaio mentre ti guardano in 65. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

