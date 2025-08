Jdcom compra Mediaworld e Saturn Il colosso dell' ecommerce cinese entra a gamba tesa in Europa e prepara la sfida ad Amazon

Il colosso digitale cinese JD.com compra MediaWorld e Saturn per 2,2 miliardi di euro, provando ad intaccare il predominio di Bezos lì dove è più carente, ovvero nella rivendita tramite negozi fisici. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Jd.com compra Mediaworld e Saturn. Il colosso dell'ecommerce cinese entra a gamba tesa in Europa e prepara la sfida ad Amazon

