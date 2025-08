James Gunn impegnato in nuovi progetti nel universo DC. In seguito alla conclusione del tour promozionale dedicato al film Superman, James Gunn si prepara a coinvolgere il pubblico con nuovi impegni legati all’universo cinematografico DC. Nonostante abbia appena terminato la promozione del suo ultimo lavoro, il co-direttore di DC Studios ha annunciato sui social media di essere già al lavoro su altri progetti di grande rilievo. attività in corso e prossimi progetti di James Gunn. Gunn ha condiviso che sta per intraprendere un tour promozionale per la seconda stagione della serie HBO Peacemaker. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - James Gunn spiega le sue dichiarazioni sul sequel di Superman