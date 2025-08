James Gunn chiarisce i suoi commenti sul sequel di Superman

James Gunn ha appena concluso il tour promozionale per Superman, ma non ha tempo per rilassarsi, dato che il co-direttore della DC Studios ha altri progetti in cantiere. Ora, in uno scambio sui social media con i fan, Gunn ha rivelato che sta per intraprendere un tour promozionale per la seconda stagione della serie HBO Peacemaker e che sta scrivendo il sequel di Superman. “ Tour promozionale per Peacemaker!! E scrittura del sequel!!! ” ha risposto Gunn su Threads quando gli è stato chiesto se avrebbe avuto tempo per rilassarsi dopo l’uscita di Superman. 🔗 Leggi su Cinefilos.it