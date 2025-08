James Bond 26 lo sceneggiatore Steven Knight anticipa la direzione del film | Migliore più forte più audace

L’entusiasmo continua a crescere attorno a James Bond 26, il primo film del franchise, dopo l’acquisizione di MGM da parte di Amazon nel 2022. In precedenza, come riportato anche da Cinefilos.it, era stato annunciato che Denis Villeneuve di Dune avrebbe diretto il progetto, che vede David Heyman e Amy Pascal alla produzione. Poche ore fa, abbiamo riferito che Steven Knight scriverà James Bond 26. Intervenendo a BBC Radio, Steven Knight ha commentato il recente annuncio, esprimendo il suo entusiasmo per il franchise di James Bond. 🔗 Leggi su Cinefilos.it