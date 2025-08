Jaguar Land Rover si è dimesso il Ceo Adrian Mardell

Ancora un cambio al vertice nell’automotive europeo. Jaguar Land Rover ha annunciato le dimissioni del Ceo Adrian Mardell, che ha segnato così la fine di un percorso professionale di 35 anni nel gruppo britannico. Non sono noti i dettagli della sua decisione, arrivata due anni dopo la nomina come ad dell’azienda per cui ha ricoperto diversi incarichi di vertice, tra cui direttore finanziario nel 2019. La società ha avviato le ricerche per il prossimo amministratore delegato, anche se non sono note le tempistiche precise per il nuovo annuncio. I loghi di Jaguar e Land Rover (Imagoeconomica). LEGGI ANCHE: Renault, François Provost è il nuovo amministratore delegato Chi è Adrian Mardell e il suo contributo in Jaguar Land Rover. 🔗 Leggi su Lettera43.it

