Jacqueline Luna Di Giacomo mostra la sua pancia a otto mesi dal parto | È piatta ma ancora tanto morbidosa

Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna del cantante Ultimo, condivide una foto del suo corpo dopo otto mesi dal parto. Il pensiero a corredo di uno scatto che ritrae la sua pancia, che definisce cambiata dopo la gravidanza: "È piatta ma ancora tanto morbidosa, la amo per ciò che mi ha permesso di fare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Una brutta notizia”. Ultimo e Jacqueline Luna, cosa si scopre 6 mesi dopo la nascita del figlio - Improvvisa notizia su Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo. L’amatissima coppia, che tra l’altro pochi mesi fa ha avuto la gioia di accogliere in famiglia il primo figlio Enea, non starebbe però vivendo qualcosa di straordinario in questo periodo.

«La mia panciotta è piatta ma ancora tanto morbidosa… La amo per ciò che mi ha permesso di fare. Mi alleno 2/3 g a settimana da marzo e i primi risultati li ho visti dopo un mesetto…» Jacqueline Luna Di Giacomo, conosciuta anche per la sua relazione con

