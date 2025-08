J-POP Manga annuncia Zatch Bell! di Makoto Raiku

Il 7 luglio è stato il giorno del Tanabata, la festivitĂ giapponese in cui i desideri si avverano. e quest’anno sarĂ J-POP Manga a esaudire quello di tantissimi lettori italiani! Con un video esclusivo dell’autore giapponese, la casa editrice annuncia che il prossimo autunno arriverĂ in edizione italiana Zatch Bell!, l’entusiasmante manga battle-shonen scritto e illustrato da Makoto Raiku. La serie uscirĂ completa in 16 volumi di grande formato e avrĂ copertine realizzate ex novo dall’autore, numerose pagine a colori e capitoli extra sulla base dell’edizione kanzenban giapponese del 2019. Ogni mille anni, cento esseri dotati di poteri straordinari, i Mamodo, scendono sulla Terra per combattere tra loro la feroce battaglia che eleggerĂ il nuovo sovrano del loro regno. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - J-POP Manga annuncia Zatch Bell! di Makoto Raiku

