Iveco diventa indiana | fra Brescia e Suzzara tremano quasi 7mila dipendenti A rischio le imprese collegate

Brescia, 1 agosto 2026 – L’accordo sarĂ perfezionato ad aprile 2026, dopo che sarĂ conclusa la vendita di Iveco Defense a Leonardo, ma nella pagina di Wikipedia Iveco è giĂ una “societĂ italiana parte del gruppo indiano Tata Motors”. Difficile, del resto, che si torni indietro dopo l’annuncio di mercoledì. Nei due stabilimenti lombardi, a Brescia e a Suzzara (Mantova), sono in pochi a poter commentare la notizia perchĂ© la maggior parte dei lavoratori è in cassa integrazione; considerando anche la chiusura estiva, si tornerĂ a pieno regime a fine agosto. Sono comunque quasi 4mila lavoratori e lavoratrici dipendenti diretti lombardi che ora guardano con apprensione al loro futuro; a questo, va aggiunto tutto l’indotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Iveco diventa indiana: fra Brescia e Suzzara tremano quasi 7mila dipendenti. A rischio le imprese collegate

