Un omaggio ai settant’anni del piĂą prestigioso riconoscimento del cinema, il Premio David di Donatello che si è tenuto a maggio a Roma. L’omaggio è quello che vuole fare il Lake Garda International Music, Dance and Cinema Festival con il patrocinio dell’Accademia del cinema italiana. La serata di domani al castello Scaligero di Villafranca – ’the italian cinema concert’ – è dedicata ai maestri della musica di film, con l’esibizione dell’ orchestra sinfonica di Padova e del Veneto diretta da Marco Titotto. Il concerto sarĂ un viaggio musicale con le colonne sonore piĂą celebri della storia del cinema, fra cui quelle composte da Ennio Morricone, Piero Piccioni, Nino Rota, Nicola Piovani, Armando Trovajoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ’Italian cinema concert’. Colonne sonore top in primo piano

