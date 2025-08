Italia verso le urne | l’estate delle Regioni diventa il banco di prova per il Governo Meloni

Dai calabresi ai marchigiani, dai pugliesi ai toscani, dai veneti ai friulani. La maggior parte degli italiani sarĂ chiamata nelle prossime settimane al voto per rinnovare i Consigli regionali ed eleggere i nuovi Presidenti di Regione. Un appuntamento elettorale che, al di lĂ della sua portata amministrativa, assume sempre piĂą il sapore di un test nazionale. Il sentore diffuso, anche tra gli addetti ai lavori, è che il centrodestra stia attraversando una fase di logoramento. E se la luna di miele con gli italiani fosse davvero finita, non è escluso che Giorgia Meloni possa decidere di non attendere il 2027 per andare al voto, scegliendo invece la strada delle elezioni politiche anticipate. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Italia verso le urne: l’estate delle Regioni diventa il banco di prova per il Governo Meloni

In questa notizia si parla di: meloni - italia - urne - estate

L’Italia “benedice” il nuovo Papa, Meloni: “Guarderemo a Lei come guida in questo tornante difficile della storia” - Decine, centinaia i commenti emozionati, le preghiere, le “felicitazioni” dell’Italia alla notizia della fumata bianca, alla quarta votazione, che annuncia al mondo l’elezione del successore di papa Francesco, il cardinale nordamericano, domenicano, Robert Francis Prevost: Leone XIV.

Meloni-Conte, scontro sulle armi: “Da premier era altro Giuseppi”. Replica: “Ha tradito l’Italia” - (Adnkronos) – Duro botta e risposta tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte oggi, mercoledì 14 maggio, durante il premier question time alla Camera in tema di spese militari.

Meloni-Conte, scontro sulle armi: “Da premier era altro Giuseppi”. Replica: “Ha tradito l’Italia” - (Adnkronos) – Duro botta e risposta tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte oggi, mercoledì 14 maggio, durante il premier question time alla Camera in tema di spese militari.

Il Governo Giorgia Meloni è tra i più solidi del continente, con una maggioranza compatta e il consenso in costante aumento. Stabilità , coerenza e visione: per questo l’Italia è tornata protagonista nello scenario globale. Vai su Facebook

Meloni: «Referendum? Ai seggi per rispetto delle urne, ma l'astensione è un diritto»; Referendum, Schlein: Più voti che per Meloni. Maggioranza: Governo rafforzato; Referendum, con 12 milioni di voti sfratto a Meloni: il benchmark del Pd.

Independence day a Villa Taverna, Meloni: «Italia e America sorelle ... - È l’independence day nella sede dell’ambasciatore a Roma, e nei giardini all’italiana di Villa Taverna va in scena uno dei party più ambiti dell’estate romana che conta Villa taverna ... Riporta ilmattino.it

Il consumo di melone in Italia tra preferenze, stagionalità e la forza del melone mantovano IGP - Il melone, frutto estivo molto amato in Italia, è apprezzato per freschezza e qualità, con forte attenzione a origine locale e certificazione IGP come il Melone Mantovano, simbolo di tradizione e sost ... Secondo gaeta.it