Roma, 1 ago. (Adnkronos) - Tappa a Istanbul per Giorgia Meloni oggi, venerdì 1 agosto, per incontrare il 'sultano' Recep Tayyip Erdo?an. I due leader si erano giĂ incontrati a fine aprile a Villa Pamphili, in occasione del quarto vertice intergovernativo italo-turco, durante il quale sono stati firmati diversi accordi bilaterali e Memorandum d'intesa. La Turchia, spiegano fonti governative, rappresenta per l'Italia un partner "fondamentale" in una fase geopolitica tanto delicata quanto incerta. Le ragioni sono molteplici: innanzitutto il ruolo di Ankara nel contenimento della rotta migratoria; quindi, il suo peso economico, testimoniato dall'accordo per la produzione di droni siglato recentemente tra Roma e Ankara; infine, il contributo turco alla stabilitĂ della Siria e piĂą in generale alla sicurezza dell'intero Mediterraneo, considerata una "prioritĂ " per il governo Meloni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Italia-Turchia, Meloni oggi da Erdogan a Istanbul

