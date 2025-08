C’è un’immagine che, piĂą di impegni e progetti, rende al meglio cosa si sta muovendo in quella fascia “geopolitica” orizzontale che va da Gibilterra al Bosforo. Giorgia Meloni, Recep Tayyip Erdogan, Abdul Hamidf Mohammed Dbeiba attorno allo stesso tavolo a Palazzo di Dolmabahçe hanno dato vita ad un trilaterale altamente strategico, perchĂ© tocca corde che nel Mediterraneo allargato vanno fatte suonare all’unisono per produrre risultati nel tempo e sanare potenziali nuovi fronti di crisi. Il presidente turco, il primo ministro della Libia e la premier italiana sono parte di un’alleanza basata sul necessario pragmatismo per assicurare stabilitĂ politica a Tripoli, energia e politiche sui flussi migratori. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Italia, Turchia, Libia: un trilaterale per il futuro del Mediterraneo