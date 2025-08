Ai tanti misteri che aleggiano sul 7 ottobre – i ripetuti allarmi precedenti l’attacco, che rivelavano anche nei minimi dettagli il piano predisposto da Hamas, del tutto ignorati; i palloni spia posti a ridosso del confine abbattuti nei giorni precedenti l’attacco e non riparati; i ritardi e il caos nel contrastare Hamas etc. – si aggiunge quanto rivelato da Shalom Sheetrit, soldato della Golani a un incontro con i riservisti dell’IDF ripreso da Channel 7. Nella sintesi di Israel national news (INN) si legge che Sheetrit ha raccontato come, nella notte prima dell’attacco, “lui e i suoi amici Yotam Sror e Itamar Ben Yehuda, ucciso poi nell’attacco terroristico, sedessero vicino alla stazione radio del battaglione nell’avamposto di Pega vicino a Be’er Sheva. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Israele. Nessuna pattuglia al confine: altri misteri sul 7 ottobre