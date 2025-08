Isi Rfi opera strategica alta velocità sull' Adriatica

È la nomina del commissario di governo, che consente con poteri speciali di accelerare su progettazione e iter autorizzativi. È un'opera complessa, da 750 chilometri, che non ha precedenti neppure oltre le Alpi". "Ma è anche una questione di visione: dotare il Paese di una seconda grande direttrice ferroviaria ", ha sottolineato l'amministratore di Rfi. Sul fronte dei tempi, Isi ha confermato che entro il 2025-2026 saranno avviate le interlocuzioni con i territori e verrà redatto il Documento di fattibilità delle alternative progettuali. "Successivamente si aprirà la fase di dibattito pubblico e poi si passerà al progetto di fattibilità tecnico-economica - ha aggiunto - Idealmente le prime gare potranno partire nel 2028". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Isi (Rfi), opera strategica alta velocità sull'Adriatica

In questa notizia si parla di: opera - strategica - alta - velocitÃ

Ricostruzione post alluvione, avanza il cantiere sulla Bidentina a Pianetto: "Un'opera strategica per la vallata" - Procede secondo il cronoprogramma il cantiere lungo la Bidentina a Pianetto, nel comune di Galeata, all'altezza del chilometro 55+500.

Metromare, "caccia" al finanziamento. La sindaca Foronchi: “Opera strategica per Cattolica e il territorio" - Metromare, la giunta di Cattolica ha dato il via libera alla presentazione dell’istanza di finanziamento del terzo tratto del Trc (Trasporto Rapido Costiero) da Riccione a Cattolica con fermata al Parco Le Navi.

Proseguono i lavori per la nuova stazione 'interrata' di Capurso: "Opera strategica per il territorio" - L'assessora pugliese ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, ha effettuato un sopralluogo sul cantiere di Ferrovie del Sud Est per l’interramento della stazione di Capurso, insieme al sindaco della cittadina barese, Michele Laricchia.

Tagli fondi Pnrr, addio alta velocità Salerno Reggio Calabria, per "limitate capacità realizzative" . L'opera non è più strategica. Vai su Facebook

Sopralluogo del ministro @matteosalvinimi al cantiere del Passante AV di #Firenze. Opera strategica per ridurre i tempi di percorrenza e decongestionare il nodo fiorentino. Investiti 12 mld per la #Toscana #AltaVelocità #Infrastrutture https://mit.gov.it/comunica Vai su X

Isi (Rfi), opera strategica alta velocità sull'Adriatica; L'Alta Velocità non è più considerata opera strategica, il M5s insorge: «Calabria tradita da Occhiuto e Meloni; Telese Terme, alta velocità Napoli-Bari, via libera alla galleria Ponte.