Iseo | Festa della Madonna della Neve

Dal 1 al 5 agosto 2025, l'Oratorio di Iseo in Viale Repubblica 7 sarĂ il cuore pulsante della Festa Madonna della Neve, evento che unisce spiritualitĂ , tradizione e convivialitĂ . Organizzata dall’oratorio e dal Santuario di Iseo, la festa rappresenta un appuntamento atteso e partecipato da tutta. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Cristina Plevani è tornata a casa, maxi festa a Iseo per la vittoria all'Isola dei famosi. Cosa ha detto - L'arrivo in aeroporto, l'emozione dell'incontro con il suo cagnolino Nano, l'abbraccio degli amici e il party a due passi dal lago (con torta iconica): "Vi ringrazio per l’affetto, per il sostegno e soprattutto per avermi portata alla vittoria (la seconda) dopo 25 anni"

L’estate d’Iseo tra fuochi, celebrazioni e musica dal vivo - Da giovedì 31 luglio a martedì 5 agosto si terranno gli appuntamenti sacri e profani per onorare la Madonna della Neve ... Come scrive giornaledibrescia.it