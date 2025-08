Irregolarità in un bar sequestrati 40 chili di prodotti non tracciati e rilevate carenze igieniche

Un’articolata operazione di controllo del territorio è stata coordinata dalla polizia, nei giorni scorsi, a Bronte. L’intervento è stato sviluppato in piĂą direzioni secondo le disposizioni impartite con ordinanza del questore di Catania in modo da raggiungere diversi obiettivi a garanzia della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

San Giorgio del Sannio, irregolarità in un’azienda agricola: sequestrati 406kg di prodotti - Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ambito di programmati controlli del territorio, i militari del Nucleo di San Giorgio del Sannio, operando congiuntamente al personale del SIAN (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione), hanno condotto un’ispezione presso un’azienda agricola in San Giorgio del Sannio.

Controlli a Cirò Marina: scoperte gravi irregolarità in una sala giochi, sequestrati alimenti e bevande - Operazione della Polizia a Cirò Marina: controlli su persone e veicoli, sanzioni per spaccio e irregolarità nei locali commerciali.

Controlli in due ristoranti a Ponza, scoperte irregolarità , sequestrati 80 chili di pesce - Continua a rimanere alta quest'estate l’attenzione sull’isola di Ponza. Anche nei giorni scorsi i carabinieri sono stati impegnati in una vasta attività di controllo effettuata dai militari della locale Stazione con la collaborazione dei colleghi del Nucleo operativo e radiomobile – Sezione.

Controlli interforze, sanzioni e sequestri nei locali per irregolaritĂ amministrative e igienico sanitarie. Dieci chili di generi alimentari sequestrati

Blitz in alcuni ristoranti di Nicolosi: sequestrati 60 kg di alimenti Blitz della task force interforze in due ristoranti di Nicolosi, orta dell'Etna. Controlli che hanno svelato gravi irregolaritĂ in due ristoranti di Nicolosi, nello scorso fine settimana.

