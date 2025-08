Irene Mariani campionessa italiana di gymboxe due anni dopo l' intervento al cuore

Due anni fa, per un’aritmia cardiaca aveva dovuto interrompere la sua carriera come pallavolista. Oggi, dopo un intervento al cuore, è diventata campionessa italiana di gymboxe. E’ la storia di Irene Mariani, 17 anni, tornata a praticare sport grazie all’equipe di aritmologia dell’ospedale del Cuore della Fondazione Monasterio a Massa (Massa-Carrara) che racconta il percorso della giovane. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Irene Mariani campionessa italiana di gymboxe due anni dopo l'intervento al cuore

