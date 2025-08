Iren c’è Guidetti nel board Renziani | Dubbi sul metodo

Una volta si chiamavano Municipalizzate, a guidarle erano spesso persone che potevi avere come vicini, e ti portavano "il gas e l’acqua a casa". Nell’epoca "smart" si definiscono multiutilities, le guida un ’board’ gli affari, anzi il ’core business’ spazia in mille rivoli, ma una cosa non è cambiata. Oggi, come allora, sono terreno di caccia per la Politica. Non sfugge alla regola Iren, che nel rinnovare i propri vertici operativi ha pescato nel reggiano, nominando nella stanza dei bottoni di Iren Energia, Claudio Guidetti, 60 anni, anima di Azione, di cui è segretario provinciale e regionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

