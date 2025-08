Ha lottato tra la vita e la morte per una settimana, nel suo letto d’ospedale, in terapia intensiva. Ieri mattina, però, il suo cuore ha cessato di battere. Ennesima vittima della strada in cittĂ : Lanfranco Bergamini, 78 anni, ricoverato in terapia intensiva a Baggiovara da venerdì scorso, dopo essere stato travolto da un’auto in via Morane, ieri si è spento dopo giorni di agonia. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto. L’ incidente si era verificato intorno alle 12 del 25 luglio all’altezza del civico 563, tra il centro commerciale La Rotonda e l’incrocio con via Sarzana e via Viareggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Investito mentre attraversa, muore dopo una settimana