Investita da un' auto mentre è in bicicletta | ferita una donna

Paura, questa mattina, ad Agropoli, dove una donna in sella alla sua bicicletta è stata travolta da un’auto mentre percorreva via Madonna della Pace.I soccorsiSul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno condotto la malcapitata in ospedale per farsi medicare le ferite riportate a seguito. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

