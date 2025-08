Inversione a U e contromano per 3 chilometri | così un 88enne ha provocato l'incidente sull'A32 morta la moglie

La dinamica dell'incidente verificatosi ieri sull'A32 Torino-Bardonecchia: un uomo di 88 anni a bordo di una Fiat Panda prima ha fatto una inversione a U e poi ha percorso contromano 3 chilometri fino allo schianto con un'altra vettura. Nell'impatto è morta la moglie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Due tir imboccano l’autostrada contromano e fanno inversione tra le auto: il video che li incastra - La scena, immortalata anche dai video delle telecamere di sicurezza, è avvenuta sul tratto friulano dell’autostrada A23.

Fa inversione a U in autostrada e percorre contromano 40 metri al casello di Parma - Incredibile episodio ieri sera poco prima delle 20 al casello autostradale di Parma. Come testimoniato da alcuni automobilisti, un uomo al volante di un'auto è entrato in autostrada prendendo lo svincolo in direzione Bologna, ma dopo una quarantina di metri si è accorto di aver sbagliato.

Inversione sbagliata, 7 km contromano e lo schianto: così sono morte le quattro persone nell’incidente sull’A4 - Secondo una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell'ordine sull'incidente in A4 costato la vita ieri a 4 persone, tra cui una coppia di designer di Barbie e un banchiere 38enne, l'82enne alla guida di una Peugeot 207 avrebbe fatto un'inversione sbagliata e poi percorso l'autostrada A4 per ben 7 chilometri contromano.

