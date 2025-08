Nuovo capitolo della saga, oramai ultradecennale, che riguarda la messa in sicurezza del bacino della Giudea, meglio conosciuto come invaso di Gello che non è più operativo dal 1990 dopo che aveva fornito acqua alla piana pistoiese per diciotto anni. Nel frattempo, grazie alle infrastrutture realizzate da Publiacqua, la città e la periferia non sono rimaste a secco grazie al collegamento con Bilancino, però le procedure tecniche non sono ferme. L’ultimo annuncio è arrivato dal consigliere regionale di Forza Italia, Marco Stella, in merito allo stanziamento di 15 milioni e mezzo di euro nel più vasto piano di rafforzamento delle infrastrutture idriche che prevede, per la Toscana, ben 47 milioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Invaso di Gello, la storia infinita. Dal Mit ecco 15 milioni di euro. Possibile svolta per il progetto