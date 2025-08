Inter UFFICIALE | l’Atalanta rifiuta l’offerta per Lookman

Le ultimissime notizie relative all’attaccante nigeriano che tanto piace a Beppe Marotta. E’ arrivata la risposta dei bergamaschi Non si sblocca l’affare Lookman. L’Inter ha ricevuto la risposta all’offerta da 42 milioni di euro 3 milioni di bonus per l’attaccante nigeriano. (LaPresse) – Calciomercato.it L’Atalanta ha così deciso di rispedire al mittente la proposta del club milanese: niente sconti per Beppe Marotta, che per acquistare il giocatore dai bergamaschi dovrà versare 50 milioni di euro. SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI L'articolo proviene da CalcioMercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, UFFICIALE: l’Atalanta rifiuta l’offerta per Lookman

In questa notizia si parla di: inter - offerta - lookman - ufficiale

?L'#Inter attende una risposta dall'#Atalanta all'offerta ufficiale da 42 milioni di euro più 3 di bonus per Ademola #Lookman. Percassi ha provato ad alzare la voce volendo dettare tempi e costi dell'operazione, ma non ha chiuso all'affare, anzi. Nessun piano

