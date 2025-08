Inter U23 ecco il calendario | anticipi e posticipo fino alla 7a giornata

Il debutto ufficiale si avvicina. Non senza qualche emozione e con molte attese, l’ Inter under 23 allenata da Stefano Vecchi sta per affacciarsi per la prima volta al campionato di Lega Pro e ha scoperto il velo sul calendario dei suoi impegni nel girone A. I nerazzurri saranno in campo per il turno inaugurale lunedì 25 agosto alle 20.30 contro il Novara ed esordiranno sul campo amico domenica 31 agosto contro la Pro Patria alle 15.30. Seguiranno gli impegni con Virtus Verona, Lecco, Pergolettese, Triestina, Lumezzane, Ospitaletto Franciacorta, Renate, Alcione Milano, Cittadella, AlbinoLeffe, Lanerossi Vicenza, Dolomiti Bellunesi, Trento, Pro Vercelli, Arzignano Valchiampo, Giana Erminio e Union Brescia. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it