Inter Lookman non arriva più | il piano B di Marotta

L’Inter ha dovuto incassare pochi minuti fa il no per Lookman. Spunta così l’alternativa numero uno per rinforzare il reparto offensivo dell’Inter Le big italiane continuano a lavorare senza sosta in vista della prossima stagione per un intreccio da urlo. Ecco la nuova occasione sul fronte calciomercato in Serie A come valida alternativa a Lookman: scopriamo i nuovi dettagli. – Lapresse – calciomercato.it  Nuovo colpo di scena in casa Inter per l’offerta rifiutata da parte dell’Atalanta per Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano non vestirĂ l’altra maglia nerazzurra, ma resterĂ ancora per il momento a Bergamo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

