Inter l’Atalanta rifiuta l’offerta per Lookman

L’Inter, come scritto in precedenza, attendeva la risposta della Società di Percassi su Lookman. Pochi minuti fa questa è arrivata, e non sono certo buone notizie per i nerazzurri di Milano. Ci troviamo infatti di fronte ad un clamoroso rifiuto dell’Atalanta all’Inter per  Ademola Lookman. Come rivelato da Ivan Zazzaroni e confermato da Sky Sport, il club bergamasco ha comunicato ai nerazzurri il due di picche per l’attaccante nigeriano. La società di Bergamo ha respinto l’offerta monstre di 42 milioni di euro più 3 di bonus che era pervenuta in forma scritta martedì sera a Zingonia. Inter, Lookman dichiarato incedibile. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

