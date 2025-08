Inter è un agosto caldo Lookman e non soltanto Cessioni poi un mediano

La prima sentenza agostana del mercato dell’ Inter è scattata alla mezzanotte. Almeno per questa estate, la clausola rescissoria da 25 milioni di euro presente nel contratto di Denzel Dumfries è scaduta e nessuno si è fatto avanti. NĂ© dalla Premier League, dove pura vanta estimatori di vecchia data, nĂ© dal Barcellona, con cui l’agente Jorge Mendes ha tentato di aprire una strada risultata impercorribile. Anche per via di questa clausola, in via della Liberazione hanno atteso prima di compiere una serie di mosse. Parte delle operazioni in entrata sono state anticipate (Sucic, Luis Henrique e Bonny), ora la priorità è Lookman, poi si passerĂ alla “fase 2“. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

