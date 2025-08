Inter che batosta | il campione non arriverà i dettagli

Brutta botta per l’Inter: il mercato dei nerazzurri è sempre più bloccato, mentre Chivu si sarebbe aspettato almeno un ulteriore rinforzo per reparto. Invece, almeno per ora, la società sembrerebbe aver rinunciato al suo pupillo Leoni, l’unico giocatore realmente richiesto dall’allenatore. E le cattive notizie non finiscono qui. Ora, invece, la telenovela che ha coinvolto Inter e Atalanta sembra essere giunta al termine. I tifosi nerazzurri speravano di vedere Ademola Lookman con la maglia dell’Inter, ma da Bergamo è arrivata una doccia freddissima: la Dea ha risposto con un secco no, rifiutando il rilancio dei nerazzurri di Milano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Inter, che batosta: il campione non arriverà, i dettagli

L’Inter non ci crede, doppia batosta prima della finale - L’Inter, prima della finale di Champions League, si prepara per un match che significa tantissimo: anche se qualcosa è andato storto.

Inter, tre volti nuovi al Mondiale: sprint dopo la batosta in Champions - La dirigenza nerazzurra, dopo la finalissima di Champions League, accelera sul mercato per un nuovo colpo in vista del Mondiale per Club Adesso testa al mercato e al Mondiale per Club per l’ Inter dopo la pesante sconfitta per 0-5 nella finalissima di Champions League contro il Paris Saint-Germain a Monaco di Baviera.

Inter, prima batosta per Chivu: questa non ci voleva - Non ci sono belle notizie per l’Inter nelle ultime ore: è arrivata la prima mazzata per Cristian Chivu da allenatore della squadra nerazzurra.

La reazione di Simone Inzaghi al Tapiro d'oro dopo la Champions: "Non ho tanta voglia…"; Tre gol di Dimarco, Dzeko e Lautaro al cugino imbruttito del Milan, la Supercoppa Italiana è dell'Inter che solleva il trofeo nel cielo di Riad, tra fuochi artificiali e nuvole di soldi che hanno portato il derby molto lontano da San Siro, sua sede naturale.