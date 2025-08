Inter Bisseck dice no al Crystal Palace E per De Winter serve prima una cessione

Il tedesco rifiuta gli inglesi che avevano offerto 32 milioni. I nerazzurri lo valutano almeno 40. Attesa la risposta dell'Atalanta per Lookman. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, Bisseck dice no al Crystal Palace. E per De Winter serve prima una cessione

In questa notizia si parla di: inter - bisseck - dice - crystal

Bisseck Inter, una big della Premier sogna lo scippo ai nerazzurri: ecco il prezzo fatto per una sua cessione - di Redazione Bisseck Inter, una big della Premier sogna lo scippo ai nerazzurri: ecco il prezzo fatto per una sua cessione.

Gol del mese Inter, Bisseck si porta a casa il premio di aprile! I tifosi hanno scelto questa rete – VIDEO - di Redazione Gol del mese Inter, Bisseck si porta a casa il premio di aprile! I tifosi hanno scelto questa rete come la migliore.

Bisseck attira l’attenzione in giro per l’Europa! La posizione dell’Inter - Yann Bisseck attira l’attenzione in tutta l’Europa grazie alle prestazioni fornite con la maglia dell’Inter.

Inter, Bisseck dice no al Crystal Palace. Zielinski: permanenza non scontata #inter #bisseck #zielinski Vai su X

L'Inter fissa il prezzo, per Bisseck servono 40 milioni di euro La Gazzetta dello Sport conferma quanto emerso nelle scorse ore: l'Inter ha rifiutato l'offerta da 32 milioni di euro da parte del Crystal Palace per Yann Bisseck Per acquistarlo servirà un'o Vai su Facebook

Inter, Bisseck dice no al Crystal Palace; Inter, Bisseck dice no al Crystal Palace. E per De Winter serve prima una cessione; Mercato Inter: Bisseck dice no al Crystal Palace, si pensa a De Winter. E Zielinski….

Inter-Bisseck: rifiutati 32 milioni dal Crystal Palace - Advertising La Premier chiama, ma l’Inter alza la voce Il calciomercato estivo 2025 si infiamma attorno al nome di Yann Aurel Bisseck, difensore centrale dell’Inter. Come scrive informazione.it

Bisseck, no al Crystal Palace ma l’Inter fissa il prezzo. Se parte c’è già un obiettivo pronto - L'offerta dalla Premier è stata rispedita al mittente. Segnala fcinter1908.it