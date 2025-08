Inizio scuola 2025 posticipare il ritorno in classe a ottobre? Il parere del meteorologo Giuliacci | Giugno è peggio di settembre

Le temperature eccessive che caratterizzano sempre più frequentemente i mesi estivi stanno spingendo il mondo della scuola a riflettere su una modifica radicale del calendario scolastico. La proposta di posticipare l'inizio delle lezioni a ottobre e anticipare la chiusura a giugno sta guadagnando terreno, sostenuta da evidenze climatiche e dalle drammatiche condizioni vissute negli istituti durante l'estate 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Calendario scolastico 2025/2026: tutte le date di inizio scuola e le festività nazionali [Ordinanza] - Con l’emanazione dell’Ordinanza Ministeriale n. 105 del 28 maggio 2025, il Ministero dell’Istruzione ha ufficializzato il calendario scolastico delle festività nazionali e degli esami per l’anno 2025/2026.

Perché le ragazze vanno peggio in matematica rispetto ai ragazzi? Il gap inizia dopo pochi mesi dall’inizio della scuola. Non è una questione biologica. Lo studio che da qualche consiglio - Una ricerca pubblicata su Nature l’11 giugno 2025 ha esaminato i risultati in matematica di quasi tre milioni di bambini francesi tra i cinque e i sette anni.

Cantiere a Sesto Imolese. La scuola prende forma: "Pronta all’inizio del 2026" - Si avvicinano al traguardo i lavori per la costruzione della nuova scuola di Sesto Imolese. Ieri mattina sopralluogo al cantiere del sindaco Marco Panieri e degli assessori Pierangelo Raffini (Lavori pubblici) e Gianna Gambetti (Scuola).

