Iniziati i lavori al polo scolastico Ugo Betti Pronto per l' anno scolastico 2026-27

Valfornace, 1 agosto 2025 – Insieme alle bambine e ai bambini del paese, Valfornace ha messo oggi “mattoni e cemento per il futuro”. Ieri è stata posata, in viale Filippo Marchetti, la prima pietra del nuovo polo scolastico “Ugo Betti”. Il nuovo complesso sorgerĂ al posto dell’edificio demolito perchĂ© gravemente danneggiato dal sisma del 2016; avrĂ una superficie lorda di 1.381 metri quadrati, con spazi in grado di accogliere 103 alunni: 15 della scuola dell’infanzia, 55 primaria e 33 della secondaria di primo grado. Il progetto comprende anche una mensa di circa 90 metri quadrati e una palestra di tipo A1 di 330 metri quadrati con copertura in legno lamellare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Iniziati i lavori al polo scolastico Ugo Betti. Pronto per l'anno scolastico 2026-27

