Inizia il Processo sulla Futa | Il nostro Kafka tragico e comico

Dopo quattro anni ’sulla’ Montagna Incantata di Thomas Mann, portato al cimitero Futa Pass fino al 2024, Archiviozeta scende dal Berghof e mette in scena Il Processo di Franz Kafka, una prima parte (la seconda il prossimo anno) nel cimitero militare germanico tra Firenze e Bologna. Da oggi al 17 agosto alle 18, in occasione del centenario della pubblicazione del romanzo nel 1925, Enrica Sangiovanni e Gianluca Guidetti tornano a camminare tra le lapidi con Joseph K. e a riflettere ancora una volta sulla colpa, sulla giustizia, sul libero arbitrio, temi attualissimi. Come siete arrivati a pensare a Franz Kafka per il nuovo lavoro? Guidetti: "Avevamo lavorato circa quattro anni su Dostoevskij all’inizio della pandemia, poi su Mann tra la fine della pandemia e l’inizio della guerra, avevamo voglia di un autore che fosse un po’ figlio di entrambi, ma che fosse anche un po’ unico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

