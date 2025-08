Infruttuoso il vertice in prefettura si inasprisce la vertenza sindacale al Comune di Arezzo

Senza esito il tentativo di mediazione di oggi in prefettura tra sindacati e Comune di Arezzo. Il commento della Rsu e delle federazioni di categoria Cgil, Cisl, Uil e Csa: "L'amministrazione si è limitata ad annunciarci una proposta sul salario accessorio a metà settembre e, per quanto riguarda.

In questa notizia si parla di: comune - prefettura - arezzo - infruttuoso

Infruttuoso il vertice in prefettura, si inasprisce la vertenza sindacale al Comune di Arezzo; Cassazione civile Sez. II Sentenza n. 24720 del 08/10/2018.

Passaggio di consegne alla Prefettura di Arezzo - la Nazione - La dottoressa Maddalena De Luca lascia l’incarico che ricopriva dal 26 maggio del 2021 essendo stata chiamata a ... Scrive lanazione.it

Destinata a riscaldarsi la vertenza al Comune di Arezzo - “L’esito della riunione di oggi non può che provocare un inasprimento della vertenza e non siamo in grado di escludere il ricorso allo sciopero se dal Comune di Arezzo non giungeranno, in tempi brevi, ... Secondo lanazione.it