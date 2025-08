Infortunio al ginocchio per il nuovo acquisto | si teme un lungo stop

Paura per il calciatore: va ko in amichevole e rischia di restare a lungo fuori dai campi di gioco Dopo una stagione da incorniciare il Bologna ripartirà ancora da Vincenzo Italiano. Il tecnico, che ha portato i felsinei a conquistare la Coppa Italia, è pronto alla sua seconda stagione in rossoblù. Bologna, infortunio per Bernardeschi: rischia un lungo stop (LaPresse) – calciomercato.it Italiano e il Bologna hanno salutato Ndoye e Beukema, ma nel frattempo hanno accolto due veterani del calcio italiano tornati in patria come Immobile e Bernardeschi. Una ventata di esperienza per la compagine emiliana, anche se c’è grande apprensione per le condizioni di salute di quest’ultimo, nuovo numero 10 della compagine rossoblù. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Infortunio al ginocchio per il nuovo acquisto: si teme un lungo stop

Il deodorante, un lungo infortunio e il basket: chi è Lois Boisson, la francese che sta facendo un miracolo al Roland Garros - All’inizio del Roland Garros 2025 occupava la posizione numero 361 nel ranking WTA. Adesso si giocherà l’accesso alle semifinali dello slam parigino.

Carrarese Guarino punto fermo dell’Under 21. Disputerà il campionato europeo in Slovacchia. Il difensore è uno dei tre “cadetti“ presenti nella nazionale. Il merito è della società apuana che lo ha rimesso in pista dopo un lungo infortunio - Alla fine ce l’ha fatta. Gabriele Guarino è riuscito ad entrare a far parte del gruppo finale dei 23 azzurrini che parteciperanno al campionato Europeo Under 21 che si disputerà dall’11 al 28 giugno in Slovacchia.

Rugby, grave infortunio e lungo stop per Ange Capuozzo - Pessime notizie per la nazionale italiana di rugby. Ange Capuozzo dovrà restare lontano dai campi di gioco per almeno sei mesi dopo essersi procurato  la frattura del perone della gamba sinistra.

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa di #Ecodent Alpobasket ‘99 Gaia Reschiglian è il primo volto nuovo dell’Ecodent Alpo Basket La play/guardia Gaia Reschiglian è il primo acquisto dell’Ecodent Alpo Basket per la stagione 2025-2026. Vai su Facebook

Infortuni Bremer e Nico Gonzalez, l'esito degli esami dei giocatori della Juve; Djuric, che guaio: trauma distorsivo del ginocchio con interessamento del legamento; Bologna Fc, operato Cambiaghi: starà fuori 6 mesi.

Infortunio al ginocchio per il nuovo acquisto: si teme un lungo stop - Il tecnico, che ha portato i felsinei a conquistare la Coppa Italia, è pronto alla sua seconda stagione in rossoblù. calciomercato.it scrive

Infortunio Schuurs, nuovi tempi di recupero e svolta fantacalcio: i consigli per l’asta - Lontano dai campi da gioco dal 21 ottobre 2023, quando contro l'Inter è arrivato un pesante infortunio al ... Come scrive fantamaster.it