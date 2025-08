Infezione da Hiv e prevenzione Le istruzioni per il test

L’infezione da HIV non dĂ sempre segnali evidenti e molte persone non si percepiscono a rischio, pur avendo comportamenti che possono esporle al contagio. Ecco perchĂ© il test non dovrebbe essere un tabĂą, ma parte integrante della routine di chi è sessualmente attivo. Negli ultimi anni, grazie alla diffusione di iniziative su tutto il territorio, oltre 11.400 persone si sono sottoposte al test tra il 2018 e il 2024. I dati parlano chiaro: circa una persona ogni 130 è risultata positiva. Tra chi si è testato per la prima volta, il rapporto è di una positivitĂ ogni 279 test. Numeri che confermano quanto l’ HIV sia ancora presente nella popolazione, anche tra chi non presenta sintomi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Infezione da Hiv e prevenzione. Le istruzioni per il test

