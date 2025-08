la stagione 4 di “industry” ha concluso le riprese. Il celebre drama prodotto da HBO, “Industry”, ha recentemente terminato le sessioni di ripresa della sua quarta stagione. Questa notizia rappresenta un’ottima opportunità per gli appassionati di recuperare la serie, considerando che ora dispone di tutto il tempo necessario per aggiornarsi sulla trama e sui personaggi. una serie di successo nel mondo della finanza. Ideata da Mickey Down e Konrad Kay, “Industry” segue le vicende di un gruppo di giovani professionisti nel settore bancario a Londra. La serie si distingue per il suo stile realistico e coinvolgente, mescolando elementi di dramma personale con le sfide del mondo finanziario. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Industry stagione 4 si conclude con un video dietro le quinte festivo