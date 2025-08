Il Monte Lewotobi Laki-Laki, situato nella provincia indonesiana di Nusa Tenggara Est, è entrato in eruzione. L'attività vulcanica ha generato una spettacolare colonna di cenere che si è innalzata fino a 10mila metri sopra il cratere, accompagnata da impressionanti fulmini vulcanici. Le autorità monitorano la situazione per valutare eventuali rischi per la popolazione e il traffico aereo nella zona. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Indonesia, erutta il vulcano Lewotobi Laki-Laki: cenere fino a 10 km e fulmini nel cielo