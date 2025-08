Inclusione e fragilità approvati 16 interventi | risorse per 404mila euro a Ferrara

Ammontano a 404mila le risorse destinate a Ferrara come sede principale, ma con interventi anche su Bologna, Cesena, Imola e Parma). Fondi per sostenere azioni orientative, percorsi formativi, tirocini e misure di supporto a sostegno dell'inclusione attiva di persone in situazione di fragilità . 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Inclusione e fragilità , approvati 16 interventi: risorse per 404mila euro a Ferrara