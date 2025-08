INCINTA MORSA DA UNO SQUALO | Terrore assoluto per la Vip Italiana!

Esperienza da incubo per Eleonora Boi e Danilo Gallinari. Quello che è accaduto in mare non lo dimenticheranno mai. Ecco cosa è successo e gli ultimi aggiornamenti. Eleonora Boi e Danilo Gallinari hanno vissuto un momento di forte tensione durante una giornata al mare a Porto Rico. La giornalista sportiva, con in grembo il loro terzo figlio, è stata raggiunta da un morso di squalo mentre nuotava al largo di Isla Verde. Un attacco improvviso che ha ferito la gamba destra, ma nonostante la gravità dell’episodio, Eleonora è fuori pericolo e le sue condizioni sono stabili. Quel pomeriggio sembrava una pausa perfetta: sole, spiaggia dorata, onde leggere. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - INCINTA MORSA DA UNO SQUALO: Terrore assoluto per la Vip Italiana!

