Incidenti in montagna Uncem | Troppa impreparazione si evitino azioni che espongono a rischi

Incidenti in montagna: "Non improvvisate" - Tre escursionisti morti in tre giorni solo sulle montagne della provincia di Lecco. Sabato sul Resegone hanno perso la vita un 44enne di Treviglio prima e un turista della Repubblica Ceca di 47 anni poi, mentre giovedì nei boschi sopra Mandello è precipitato per 15 metri un pensionato di 78 anni.

Incidenti montagna,un morto in Piemonte - 7.00 In Piemonte, un alpinista è morto in Val Maira, nel Cuneese, dopo essere precipitato nella zona della Rocca Castello.

Alto Adige, due morti in due incidenti in montagna - Due persone sono morte in due distinti incidenti avvenuti oggi, sabato, sulle montagne dell’Alto Adige.

Bussone dell'Uncem: «La montagna non uccide. Ci si avventura senza preparazione e male attrezzati; Incidenti in montagna, troppa impreparazione.

