Incidente tra auto e moto in via Parini | giovane trasferito in ospedale

Violento schianto tra auto e moto con un giovane ferito e trasferito in ospedale questa mattina nella zona centrale di Lecco. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 11 di oggi, venerdì 1° agosto, in via Giuseppe Parini all'altezza del civico 20. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

